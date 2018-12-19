В центре Краснодара ограничат движение в новогодние каникулы

В Краснодаре на нескольких улицах временно ограничат проезд транспорта из-за подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года

В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что движение начнут ограничивать 22 декабря, когда на Театральной площади откроется главная городская елка. В этот день на улице Красной до Театральной площади пройдет костюмированное шестие Дедов морозов и Снегурочек.

В связи с этим 22 декабря с 6:00 до конца мероприятия ограничат движение и уберут припаркованные автомобили на следующих участках: улица Красная от Длинной до Калинина;

улица Красноармейская от Длинной до Кузнечной;

улица Буденного от Коммунаров до Красной.

С 6:00 до 16:00 28 декабря для проезда транспорта закроют отрезок улицы Орджоникидзе от Красной до Красноармейской.

На Театральной площади временно ограничат движение и уберут припаркованные машины на следующих участках: с 11:00 30 декабря до 20:00 1 января — по крайней правой полосе проезжей части улицы Красной (по четной стороне) — от Длинной до Буденного;

— по крайней правой полосе проезжей части улицы Красной (по четной стороне) — от Длинной до Буденного; с 6:00 30 декабря до 22:00 8 января — по четной стороне Буденного (со стороны здания администрации Краснодара) — от Красной до Красноармейской;

— по четной стороне Буденного (со стороны здания администрации Краснодара) — от Красной до Красноармейской; с 18:00 31 декабря до 4:00 1 января 2019 года — по Красной от Длинной до Калинина, по Буденного от Рашпилевской до Седина, по Красноармейской от Пашковской до Кузнечной и по Длинной от Рашпилевской до Коммунаров.