Рождественскую ярмарку в Краснодаре откроют 15 декабря
В Краснодаре на Театральной площади 15 декабря начнет работу Рождественская ярмарка
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Всего на главной площади города будет открыто 57 торговых мест, где можно будет купить одежду, обувь и текстиль отечественного производства. Ярмарка продлится до 29 декабря.
В этом году также откроют новогодние ярмарки в Юбилейном микрорайоне на проспекте Чекистов, 17 и на территории возле кинотеатра «Болгария».
Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил расширить действующие ярмарки выходного дня. По его мнению, можно продлить время их работы или увеличить площадь, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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В управлении культуры рассказали, что с 17 декабря по 8 января во Дворце искусств творческого объединения «Премьера» пройдут 20 спектаклей «Страна волшебных сновидений, или большие приключения маленькой Елочки». Их бесплатно посетят 17 тыс. детей из социально-незащищенных семей.
На зимних каникулах для ребят проведут 63 спектакля. Новогодние представления покажут в Новом театре кукол и Молодежном театре. На Театральной площади 31 декабря в 22:00 начнется театрализованный концерт «Новогодняя ночь Краснодара».
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 26 ноября начали устанавливать главную елку города.
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