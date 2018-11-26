Рождественскую ярмарку в Краснодаре откроют 15 декабря

В Краснодаре на Театральной площади 15 декабря начнет работу Рождественская ярмарка

Всего на главной площади города будет открыто 57 торговых мест, где можно будет купить одежду, обувь и текстиль отечественного производства. Ярмарка продлится до 29 декабря.

В этом году также откроют новогодние ярмарки в Юбилейном микрорайоне на проспекте Чекистов, 17 и на территории возле кинотеатра «Болгария».

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил расширить действующие ярмарки выходного дня. По его мнению, можно продлить время их работы или увеличить площадь, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.