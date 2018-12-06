Россиянам рекомендовали ходить в бассейн и спортивный зал на новогодних каникулах

В Министерстве здравоохранения России дали советы, как провести новогодние каникулы

Главный гериатр ведомства Ольга Ткачева рассказала, что во время праздников нужно больше заниматься физической нагрузкой.

«Сходить в бассейн, спортивный зал, поиграть, предположим, в теннис в каком-то закрытом помещении. Либо покататься на коньках, на лыжах. Избегать переедания, лежания на кровати, диване перед телевизором», — сказала Ткачева.

Она рекомендовала не пересыпать. По ее словам, для сна достаточно шесть-восемь часов в день.

Представитель Минздрава посоветовала в новогодние праздники встретиться с друзьями, сходить в кино и театр, сообщает RT.