В Краснодаре организуют 58 елочных базаров

Краснодарский край

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С 15 декабря в Краснодаре начнут работать 58 елочных базаров

«Краснодарцы смогут выбрать главный символ предстоящих праздников — натуральную ель, сосну или пихту на специально оборудованных торговых площадках. В столицу Кубани новогодние деревья доставят из питомников Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, Пермского края и других регионов страны», — рассказала начальник городского управления торговли и бытового обслуживания населения Ирина Косинкова. 

Базары будут работать по 49 адресам с 8:00 до 22:00.

По предварительной информации, средняя стоимость новогодней елки составит:

  • пихты — от 600 рублей за погонный метр;
  • ели — от 500 рублей за погонный метр;
  • сосны — от 600 рублей за дерево.

Деревья можно упаковать в сетки или доставить на дом.

Косинкова добавила, что все торговые площадки будут из легковозводимых конструкций с праздничной вывеской. Также на них должны быть флажки и гирлянды для создания новогодней атмосферы, а продавцы деревьев будут одеты в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

Кроме того, горожане смогут приобрести новогодние елочные игрушки: 

  • на перекрестке улиц Красноармейской и Гоголя (со стороны Кооперативного рынка);
  • На улице Одесской (между Красной и Коммунаров);
  • на улице Атарбекова (возле дома № 30);
  • На улице Вавилова (возле дома № 1);
  • На улице Героя Аверкиева (возле дома № 2);
  • На улице Карякина (возле дома № 10–18);
  • На улице Гагарина (возле дома № 75/1);
  • На перекрестке улиц Славянской и Доватора.
Краснодар Новый год
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