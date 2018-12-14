В Краснодаре организуют 58 елочных базаров

С 15 декабря в Краснодаре начнут работать 58 елочных базаров

«Краснодарцы смогут выбрать главный символ предстоящих праздников — натуральную ель, сосну или пихту на специально оборудованных торговых площадках. В столицу Кубани новогодние деревья доставят из питомников Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, Пермского края и других регионов страны», — рассказала начальник городского управления торговли и бытового обслуживания населения Ирина Косинкова.

Базары будут работать по 49 адресам с 8:00 до 22:00.

По предварительной информации, средняя стоимость новогодней елки составит:

пихты — от 600 рублей за погонный метр;

ели — от 500 рублей за погонный метр;

сосны — от 600 рублей за дерево.

Деревья можно упаковать в сетки или доставить на дом.

Косинкова добавила, что все торговые площадки будут из легковозводимых конструкций с праздничной вывеской. Также на них должны быть флажки и гирлянды для создания новогодней атмосферы, а продавцы деревьев будут одеты в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

Кроме того, горожане смогут приобрести новогодние елочные игрушки: