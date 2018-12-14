В Краснодаре организуют 58 елочных базаров
С 15 декабря в Краснодаре начнут работать 58 елочных базаров
«Краснодарцы смогут выбрать главный символ предстоящих праздников — натуральную ель, сосну или пихту на специально оборудованных торговых площадках. В столицу Кубани новогодние деревья доставят из питомников Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, Пермского края и других регионов страны», — рассказала начальник городского управления торговли и бытового обслуживания населения Ирина Косинкова.
Базары будут работать по 49 адресам с 8:00 до 22:00.
По предварительной информации, средняя стоимость новогодней елки составит:
- пихты — от 600 рублей за погонный метр;
- ели — от 500 рублей за погонный метр;
- сосны — от 600 рублей за дерево.
Деревья можно упаковать в сетки или доставить на дом.
Косинкова добавила, что все торговые площадки будут из легковозводимых конструкций с праздничной вывеской. Также на них должны быть флажки и гирлянды для создания новогодней атмосферы, а продавцы деревьев будут одеты в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.
Кроме того, горожане смогут приобрести новогодние елочные игрушки:
- на перекрестке улиц Красноармейской и Гоголя (со стороны Кооперативного рынка);
- На улице Одесской (между Красной и Коммунаров);
- на улице Атарбекова (возле дома № 30);
- На улице Вавилова (возле дома № 1);
- На улице Героя Аверкиева (возле дома № 2);
- На улице Карякина (возле дома № 10–18);
- На улице Гагарина (возле дома № 75/1);
- На перекрестке улиц Славянской и Доватора.
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