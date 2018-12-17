Из СИЗО выпустили экс-замглавы администрации правительства Дагестана

Советский суд Махачкалы 17 декабря смягчил меру пресечения бывшему заместителю руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаилу Эфендиеву

Суд принял постановление, согласно которому Эфендиева освободили из-под стражи и поместили под домашний арест. Его освободили в зале суда, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник.

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Как писали Юга.ру, экс-замглавы правительства Дагестана Исмаила Эфендиева задержали 22 сентября. Против него возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Напомним, 4 июля сняли с поста вице-премьера республики Рамазана Алиева после проведенных у него обысков. После этого чиновника задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Алиева арестовали 6 июля, через десять дней ему предъявили обвинение. В декабре его отпустили под домашний арест.

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