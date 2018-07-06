Суд арестовал бывшего первого вице-премьера Дагестана и племянника экс-главы республики — СМИ

Советский районный суд Махачкалы арестовал бывшего первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева и руководителя республиканского ГКУ «Автохозяйство» Асхабали Абдулатипова по подозрению в превышении полномочий

«Советский суд Махачкалы на два месяца арестовал Р. Алиева и А. Абдулатипова. Оба являются фигурантами дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ)», — цитирует «Интерфакс» информированного источника.

Агентство называет Асхабали Абдулатипова племянником экс-главы республики Рамазана Абдулатипова. Об их родственной связи пишет также газета «Черновик» и другие дагестанские издания.

Сам Абдулатипов, комментируя арест Асхабали Абдулатипова агентству ТАСС, опроверг родственные связи с ним.

«Нет у меня такого племянника. Однофамилец», — сказал Рамазан Абдулатипов.

Как сообщали Юга.ру, первого зампредседателя правительства РД Рамазана Алиева сняли с должности 4 июля после проведенных у него обысков. На следующий день его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.