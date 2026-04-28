В мае жители Краснодарского края смогут наблюдать два полнолуния. Одно из них них будет «голубым»

  © Фото wirestock, сайт freepik.com
Московский планетарий сообщил, что в мае произойдут сразу два полнолуния, что бывает достаточно редко. Первое состоится 1 мая, второе — 31 мая.

«Промежуток времени между двумя полнолуниями 29,53 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца, поэтому за ~2,7154 года в календаре накапливается дополнительное полнолуние, лишний раз нам напоминая, что в году может быть 13 полных Лун, вместо обычных двенадцати», — рассказали в планетарии.

Читайте также:

Второе полнолуние в месяце принято именовать «голубой» Луной, но это никак не связано с цветом спутника. Название заимствованно от английского выражения Once in a Blue Moon, что означает исключительную редкость события. По смыслу оно сопоставимо с фразой «после дождичка в четверг».

Оба явления будут микролуниями. Это значит, что Луна окажется далеко от Земли — в самой дальней точке своей орбиты. Поэтому ее диск будет примерно на 5-5,5% меньше и на 10-10,5% тусклее, чем обычно.

Как писали Юга.ру, в начале мая жители Кубани смогут увидеть звездопад Эта-Аквариды. Ожидается до 40 метеоров в час.

Мэр Краснодара одобрил проект планировки нового микрорайона на месте масложиркомбината. Ранее городские власти обещали не застраивать территорию высотками
В Краснодаре суд изъял у экс-депутата Госдумы Исаева незаконно нажитое имущество на 18 млрд рублей
В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о героинях современной русской драмы
Туапсе снова атаковали беспилотники. На нефтебазе вспыхнул третий пожар за 12 дней
Угроза затопления: Краснодар и еще шесть районов Кубани могут пострадать из-за разлива рек

«Людей с инвалидностью часто считают неполноценными — и это неправильно»
Вчера, 13:20
«Людей с инвалидностью часто считают неполноценными — и это неправильно»
Монолог переводчика русского жестового языка из Краснодара
Туапсе снова атаковали беспилотники
Сегодня, 07:57
Туапсе снова атаковали беспилотники
На нефтебазе вспыхнул третий пожар за 12 дней
Донской казак-авангардист, фальшивый мусульманин и враг Баха
Вчера, 14:00
Донской казак-авангардист, фальшивый мусульманин и враг Баха
Как жил Арсений Авраамов, желавший сжечь все рояли мира во имя искусства будущего

