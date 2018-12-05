Новым мэром Махачкалы стал глава управы Басманного района Москвы

На должность главы Махачкалы 5 декабря назначили руководителя Басманной управы Москвы Салмана Дадаева

Об этом сообщил глава республики Владимир Васильев на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе.

«На одном из совещаний я сказал, что подобран кандидат на должность мэра Махачкалы. Я хочу это подтвердить. Он согласован, как положено, со всеми... Кандидатом подобран руководитель Басманной управы — это центральная управа города Москвы — Дадаев», — цитирует Васильева «Интерфакс» .

Кто такой Салман Дадаев

Дадаев родился в 1979 году. В 2002-м окончил с отличием юридический факультет в Дагестанском государственном университете.

В 2004 году работал главой отдела коммерции и ценных бумаг в ОАО «16-й таксомоторный парк», а также начальником юридического отдела компании.

С мая 2017 года по настоящее время занимает должность главы управы Басманного района Москвы.