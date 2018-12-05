Новым мэром Махачкалы стал глава управы Басманного района Москвы
На должность главы Махачкалы 5 декабря назначили руководителя Басманной управы Москвы Салмана Дадаева
Читайте также:
Об этом сообщил глава республики Владимир Васильев на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе.
«На одном из совещаний я сказал, что подобран кандидат на должность мэра Махачкалы. Я хочу это подтвердить. Он согласован, как положено, со всеми... Кандидатом подобран руководитель Басманной управы — это центральная управа города Москвы — Дадаев», — цитирует Васильева «Интерфакс».
Кто такой Салман Дадаев
Дадаев родился в 1979 году. В 2002-м окончил с отличием юридический факультет в Дагестанском государственном университете.
В 2004 году работал главой отдела коммерции и ценных бумаг в ОАО «16-й таксомоторный парк», а также начальником юридического отдела компании.
С мая 2017 года по настоящее время занимает должность главы управы Басманного района Москвы.
Напомним, в январе мэра Махачкалы Мусу Мусаева заподозрили в превышении полномочий, ущерб составил более 81 млн рублей. Против чиновника возбудили уголовное дело, через несколько дней его арестовали на десять суток. 15 октября Мусаева приговорили к четырем годам тюрьмы.
Читайте также:
Как писали Юга.ру, 7 ноября задержали и.о. главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова по подозрению в хищении 40 млн рублей из бюджета города. На заседании суда чиновник признал свою вину. Его отправили под домашний арест.
После этого и.о. главы города назначили Мурада Алиева.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.