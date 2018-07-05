В Дагестане задержали бывшего вице-премьера

Дагестан

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Бывшего вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева 4 июля задержали по подозрению в превышении должностных полномочий

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По предварительным данным, Алиева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Ущерб от неправомерных действий составил 15 млн рублей. Сейчас бывший вице-премьер находится в здании УФСБ РФ по Республике Дагестан, пишет «Черновик»

Как сообщали ранее Юга.ру, 4 июля Рамазана Алиева уволили с поста первого заместителя председателя правительства, у него дома и в личном кабинете провели обыски. Должность первого заместителя председателя правительства он занимал с февраля. 

В Дагестане после массовых проверок в феврале начали возбуждать уголовные и административные дела по факту различных правонарушений.

Чиновники

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