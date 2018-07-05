В Дагестане задержали бывшего вице-премьера

Бывшего вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева 4 июля задержали по подозрению в превышении должностных полномочий

По предварительным данным, Алиева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Ущерб от неправомерных действий составил 15 млн рублей. Сейчас бывший вице-премьер находится в здании УФСБ РФ по Республике Дагестан, пишет «Черновик».

Как сообщали ранее Юга.ру, 4 июля Рамазана Алиева уволили с поста первого заместителя председателя правительства, у него дома и в личном кабинете провели обыски. Должность первого заместителя председателя правительства он занимал с февраля.

В Дагестане после массовых проверок в феврале начали возбуждать уголовные и административные дела по факту различных правонарушений.