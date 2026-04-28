В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о героинях современной русской драмы

Театральный критик расскажет о героинях пьес Ярославы Пулинович, Юлии Тупикиной, Андрея Иванова, Алексея Житковского и других драматургов (12+)

Образовательный проект «Новая жизнь» анонсировал на 30 апреля лекцию «Героиня в современной русской драме». Встречу проведет театральный критик Вера Сердечная. Программа: Кто она, героиня современной русской драмы.

Какие социальные типажи, какие характеры становятся главными героинями в пьесах, написанных нашими современниками.

Что нового вносит драматургия в наше понимание современницы.

Как в современной пьесе осмыслены образы сильной женщины, трагической героини, жертвы, работницы и других типических женских персонажей.

Как драматурги сегодня видят в театре исторические и литературные образы прошлого.

Нестандартная версия гоголевской поэмы: В Краснодаре в кино покажут спектакль «Мертвые души»

Вера Сердечная расскажет об очень разных героинях пьес Ярославы Пулинович, Юлии Тупикиной, Андрея Иванова, Алексея Житковского и других драматургов современности. Лекция состоится 30 апреля в 19:00 на улице Коммунаров, 58 (книжный магазин «Чарли»). Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.