В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о героинях современной русской драмы
Театральный критик расскажет о героинях пьес Ярославы Пулинович, Юлии Тупикиной, Андрея Иванова, Алексея Житковского и других драматургов (12+)
Образовательный проект «Новая жизнь» анонсировал на 30 апреля лекцию «Героиня в современной русской драме». Встречу проведет театральный критик Вера Сердечная.
Программа:
- Кто она, героиня современной русской драмы.
- Какие социальные типажи, какие характеры становятся главными героинями в пьесах, написанных нашими современниками.
- Что нового вносит драматургия в наше понимание современницы.
- Как в современной пьесе осмыслены образы сильной женщины, трагической героини, жертвы, работницы и других типических женских персонажей.
- Как драматурги сегодня видят в театре исторические и литературные образы прошлого.

Вера Сердечная расскажет об очень разных героинях пьес Ярославы Пулинович, Юлии Тупикиной, Андрея Иванова, Алексея Житковского и других драматургов современности.
Лекция состоится 30 апреля в 19:00 на улице Коммунаров, 58 (книжный магазин «Чарли»). Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.
