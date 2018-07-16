Бывшему вице-премьеру Дагестана предъявили обвинение

Дагестан

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Бывшему вице-премьеру Дагестана Рамазану Алиеву предъявили обвинение в превышении полномочий

В связи с предъявлением обвинения ему продлили меру пресечения. Алиев заключен под стражу еще на два месяца.

По одному эпизоду с бывшим вице-премьером республики проходит экс-глава ГКУ «Автохозяйство» (правительственный гараж Дагестана) Асхабали Абдулатипов. Его также обвиняют в превышении должностных полномочий. Абдулатипов находится под стражей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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Как сообщали Юга.ру, первого зампредседателя правительства РД Рамазана Алиева сняли с должности 4 июля после проведенных у него обысков. На следующий день его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Суд 6 июля арестовал Алиева.

Суд Чиновники

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