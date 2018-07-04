В Дагестане уволили первого вице-премьера. В его доме провели обыск

В Дагестане первого заместителя председателя правительства Рамазана Алиева 4 июля сняли с должности

Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев.

Сообщается, что 4 июля в первой половине дня в доме и личном кабинете Алиева прошли обыски. Их провели в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ожидается, что в рамках этого уголовного дела могут пройти обыски еще у нескольких дагестанских чиновников.

Как писали Юга.ру, в феврале Рамазана Алиева назначили заместителем председателя правительства РД. Он курировал налоговую сферу.

В январе после проверок в Дагестане возбудили более 70 уголовных дел.