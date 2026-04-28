В Краснодаре суд изъял у экс-депутата Госдумы Исаева незаконно нажитое имущество на 18 млрд рублей

27 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Ленинский районный суд вынес решение об изъятии у предпринимателя Ризвангаджи Исаева 18 млрд рублей и акций ряда крупных компаний. Это произошло из-за многочисленных нарушений им закона.

С 2007 по 2011 год, когда Исаев занимал кресло депутата Госумы, он прибегал к разнообразным противоправным схемам и сумел завладеть высоколиквидными земельными участками в черте Краснодара. Общая площадь этих территорий превысила 615 гектаров. Землю выкупила подконтрольная Исаеву компания «Статус» по льготной цене — всего за 15 млн 168 тыс. 73 рубля, что несопоставимо с ее реальной рыночной стоимостью.