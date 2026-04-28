В Краснодаре суд изъял у экс-депутата Госдумы Исаева незаконно нажитое имущество на 18 млрд рублей

  © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
Девелоперские проекты Ризвангаджи Исаева обернулись многомиллиардным иском в пользу государства

27 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Ленинский районный суд вынес решение об изъятии у предпринимателя Ризвангаджи Исаева 18 млрд рублей и акций ряда крупных компаний. Это произошло из-за многочисленных нарушений им закона.

С 2007 по 2011 год, когда Исаев занимал кресло депутата Госумы, он прибегал к разнообразным противоправным схемам и сумел завладеть высоколиквидными земельными участками в черте Краснодара. Общая площадь этих территорий превысила 615 гектаров. Землю выкупила подконтрольная Исаеву компания «Статус» по льготной цене — всего за 15 млн 168 тыс. 73 рубля, что несопоставимо с ее реальной рыночной стоимостью.

Взамен Исаев взял на себя обязательства построить за свой счет, а затем безвозмездно передать в муниципальную собственность ряд объектов инфраструктуры. Однако впоследствии компания «Статус» отказалась от договоренности.

На деньги, полученные незаконным путем, Исаев реализовал в Краснодаре несколько крупных девелоперских проектов. Среди них — жилой район «Европея», «Немецкая деревня», а также гостиничный комплекс Mariott. Часть имущества Исаев зарегистрировал на своих родственников и доверенных лиц.

Суд обратил в доход РФ 18 млрд рублей, принадлежащих Исаеву, а также акции АО «Краснодаргоргаз», АО «Атэк», ООО «Тепловая транспортная компания», АО «Апшеронскрайгаз». Все эти активы рассматриваются как эквивалент ущерба, который бизнесмен причинил государству.

Как писали Юга.ру, суд изъял у семьи экс-председателя Краснодарского краевого суда имущество на 900 млн рублей.

