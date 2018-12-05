Бывшего вице-премьера Дагестана отпустили под домашний арест

Дагестан

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Бывшему первому заместителю председателя правительства Республики Дагестан Рамазану Алиеву смягчили меру пресечения

Советский районный суд Махачкалы по итогам заседания 3 декабря отправил Алиева под домашний арест, сообщает РИА «Дербент» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Как рассказали изданию «Молодежь Дагестана» в силовых структурах республики, ходатайство об изменении меры пресечения подали следственные органы в связи с тем, что экс-чиновник признал вину.

Как сообщали Юга.ру, в феврале врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил Рамазана Алиева вице-премьером по налогам, а 4 июля уволил чиновника после проведенных в его доме обысков. На следующий день Алиева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, а 6 июля отправили под арест.

Превышение полномочий Суд Чиновники

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