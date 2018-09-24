В Дагестане арестовали замглавы администрации правительства

Дагестан

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Советский районный суд Махачкалы 23 сентября взял под стражу заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева

Чиновника задержали 22 сентября. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

По решению суда, Эфендиев будет находиться под арестом десять дней — до предъявления обвинения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе суда.

Уточняется, что дело в отношении замглавы администрации правительства возбуждено по тому же эпизоду, в рамках которого был задержан бывший вице-премьер республики Рамазан Алиев.

Как сообщали Юга.ру, первого зампредседателя правительства Дагестана Рамазана Алиева сняли с должности 4 июля после проведенных у него обысков. На следующий день его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Суд 6 июля арестовал Алиева, а 16 июля ему предъявили обвинение.

Суд Чиновники

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