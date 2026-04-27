Угроза затопления: Краснодар и еще шесть районов Кубани могут пострадать из-за разлива рек

  © Фото Марины Солошко, Юга.ру
На Кубани реки могут выйти из берегов из-за сброса воды из Краснодарского водохранилища. В МЧС призвали жителей подготовиться к эвакуации

Пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что с 29 апреля по 3 мая ожидается подъем уровня воды в нижнем течении реки Кубань. Показатели могут достичь неблагоприятных отметок и превысить их. Это связано с увеличением сброса воды из Краснодарского водохранилища.

По данным МЧС, в зону возможного затопления попали Анапа, Краснодар, Калининский, Красноармейский, Крымский, Славянский и Темрюкский районы.

Спасатели региона порекомендовали жителям заранее собрать документы, лекарства, продукты и воду на случай экстренной эвакуации и, по возможности, покинуть зону затопления.

Напомним, что 24 апреля в Горячем Ключе из-за сильных осадков включали сирены — из берегов вышла река Псекупс. Также 24 апреля разлилась река Туапсе. Бурное течение прорвало ранее установленные заграждения, в результате чего часть нефтепродуктов вынесло в акваторию Черного моря.

Помимо этого, 26 апреля из-за паводков в Белореченском районе затопило 236 придомовых территорий. 

