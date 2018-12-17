Стал известен соперник ФК «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне 17 декабря прошла жеребьевка команд-соперников в первом раунде плей-офф Лиги Европы по футболу

Соперником «быков» в рамках очередного этапа турнира станет немецкий клуб «Байер». Первая встреча команд пройдет в Краснодаре 14 февраля, вторая — 21 февраля в Леверкузене.

Пресс-служба «Байера» отрегировала на результаты жеребьевки в своем твиттере, опубликовав пост с картинкой. На ней изображен персонаж сериала «Игра престолов» Джон Сноу, который морщится от холода. «Когда ты осознал, что предстоит играть в России в феврале...», — гласит подпись в публикации.

В комментариях к посту пресс-служба отметила, что Краснодар находится южнее, чем немецкий город Леверкузен, так что все не так уж плохо.

When you realize you’re playing in Russia in February... #UEL pic.twitter.com/tK3XI1GHCp — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 17, 2018

Напомним, команды из одной страны, а также команды, которые уже встречались между собой в групповом раунде Лиги Европы, не могли оказаться в одной паре в 1/16 турнира. Также в турнирной сетке были разведены российские и украинские футбольные клубы.

Как писали Юга.ру, в первом матче в рамках группового этапа Лиги Европы сезона-2018/19 20 сентября «Краснодар» одержал победу над турецким «Акхисаром», во 2-м туре черно-зеленые обыграли испанскую «Севилью».

В матче 3-го тура «быки» потерпели поражение от «Стандарда», однако отыгрались в ответном матче с бельгийцами.

После этого футболисты «Краснодара» одолели «Акхисар», а в последнем матче групповой стадии проиграли «Севилье», которая в итоге набрала 12 очков и стала лидером группы. Команда Мурада Мусаева набрала также 12 очков, уступив испанцам по количеству забитых мячей, и со второго места в квартете вышла в плей-офф.