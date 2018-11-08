«Краснодар» одержал волевую победу над «Стандардом» в матче Лиги Европы
Футбольный клуб «Краснодар» 8 ноября провел домашний матч 4-го тура Лиги Европы против бельгийского «Стандарда»
Игра завершилась со счетом 2:1.
Счет на 19-й минуте открыл капитан бельгийской команды Мехди Карсела-Гонсалес. На 79-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов забил ответный гол, а через 3 минуты Вандерсон отправил второй мяч в ворота гостей.
Матч на стадионе «Краснодар» посетили 21 тыс. 526 болельщиков.
В следующем туре Лиги Европы «быки» 29 ноября на своем поле встретятся с турецким «Акхисаром». В этот же день бельгйская команда дома сыграет с испанской «Севильей».
Как сообщали Юга.ру, в прошлых матчах евротурнира команда Мурада Мусаева одержала победу над «Акхисаром» и «Севильей» и на выезде уступил «Стандарду».
Все материалы по теме:
Маршруты и лучшие остановки в пути по мнению редактора Авто Юга.ру
Чем заняться в выходные 10-11 ноября, выбор Эволюции Юга.ру
В октябре они провели тренировочный лагерь в Красной Поляне
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.