«Краснодар» одержал волевую победу над «Стандардом» в матче Лиги Европы

Футбольный клуб «Краснодар» 8 ноября провел домашний матч 4-го тура Лиги Европы против бельгийского «Стандарда»

Игра завершилась со счетом 2:1. Счет на 19-й минуте открыл капитан бельгийской команды Мехди Карсела-Гонсалес. На 79-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов забил ответный гол, а через 3 минуты Вандерсон отправил второй мяч в ворота гостей.

Матч на стадионе «Краснодар» посетили 21 тыс. 526 болельщиков.

В следующем туре Лиги Европы «быки» 29 ноября на своем поле встретятся с турецким «Акхисаром». В этот же день бельгйская команда дома сыграет с испанской «Севильей».