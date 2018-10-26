«Краснодар» уступил бельгийскому «Стандарду» в Лиге Европы
Футболисты «Краснодара» потерпели поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со «Стандардом»
Итог встречи, прошедшей на стадионе «Морис Дюфран — Склессен» в Льеже, — 2:1.
Первый мяч игры на 39-й минуте забил форвард «быков» Ари. В начале второго тайма хозяева сравняли счет благодаря точному удару нападающего Рено Эмона. Победный мяч на 93-й минуте забил защитник бельгийцев Константинос Лайфис.
Следующий матч Лиги Европы «Краснодар» проведет дома — 8 ноября у «быков» будет ответная встреча со «Стандардом».
Всё! Обидное поражение настигло "быков" в Льеже. На последних минутах матча гол Лаифиса приносит три очка бельгийскому "Стандарду". У "Краснодара" в первом тайме забил Ари. pic.twitter.com/B9f0ul316G— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 25, 2018
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