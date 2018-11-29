«Краснодар» одолел «Акхисар» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Футболисты «Краснодара» одержали победу над турецким «Акхисаром» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы

Встреча, прошедшая на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 2:1. Открыли счет гости — на 24-й минуте отличился бразильский полузащитник Сержиньо Минейро. В начале второго тайма «быки» ответили голами Юрия Газинского (48) и Ари (57).

По итогам встречи «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы и, набрав 12 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу группы J.

Матч посетили более 11 тыс. болельщиков.

В заключительном туре группового этапа «Краснодар» 13 декабря на выезде сыграет с «Севильей».