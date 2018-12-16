ФК «Краснодар» заработал 7,4 млн евро за участие в Лиге Европы
Футбольный клуб «Краснодар» в 2018 году заработал 7,4 млн евро за участие в Лиге Европы
Краснодарский клуб заработал 2,92 млн евро за участие в групповом этапе ЛЕ, 2,28 млн евро — за четыре победы. Еще предусмотрены 1,21 млн евро исторических выплат. Эти деньги выплачивают за результаты команды, которые она показала за всю историю турнира.
«Краснодар» также заработал бонусные 1 млн евро за выход в 1/16 финала со второго места, сообщил 16 декабря «Бизнес Online Спорт».
Как писали Юга.ру, в матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы 13 декабря ФК «Краснодар» потерпел поражение от «Севильи». В этот же день в Турции «Акхисар» сыграл с бельгийским «Стандардом». Матч закончился со счетом 0:0. Это обеспечило «Краснодару» выход в плей-офф Лиги Европы.
Все материалы по теме:
Статьи ПартнерскийКак купить дом в Красной Поляне и сколько это стоит
Горы, море, спорт и фестивали
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.