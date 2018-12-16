ФК «Краснодар» заработал 7,4 млн евро за участие в Лиге Европы

Футбольный клуб «Краснодар» в 2018 году заработал 7,4 млн евро за участие в Лиге Европы

Краснодарский клуб заработал 2,92 млн евро за участие в групповом этапе ЛЕ, 2,28 млн евро — за четыре победы. Еще предусмотрены 1,21 млн евро исторических выплат. Эти деньги выплачивают за результаты команды, которые она показала за всю историю турнира.

«Краснодар» также заработал бонусные 1 млн евро за выход в 1/16 финала со второго места, сообщил 16 декабря «Бизнес Online Спорт».