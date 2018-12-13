ФК «Краснодар» в гостях проиграл испанской «Севилье», но прошел в плей-офф

Краснодарский край

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В последнем матче Лиги Европы 13 декабря ФК «Краснодар» потерпел поражение от «Севильи», но прошел на следующий этап

Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счетом 3:0.

Первые два гола на 5-й и 10-й минутах забил испанский нападающий Виссам Бен Йеддер. 

В самом начале второго тайма защитник «быков» Кристиан Рамирес сыграл рукой, отбивая мяч в своих воротах после атаки «Севильи». За это он получил красную карточку, а судья назначил пенальти в ворота черно-зеленых. Его реализовал полузащитник Эсер Банега на 49-й минуте.

В это же время в Турции «Акхисар» сыграл с бельгийским «Стандардом». Матч закончился со счетом 0:0. Это обеспечило «Краснодару» выход в плей-офф Лиги Европы.

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