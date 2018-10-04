«Краснодар» одержал волевую победу над «Севильей»

Краснодарский край, В мире

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Футбольный клуб «Краснодар» 4 октября провел домашний матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы против испанской «Севильи»

Игра завершилась победой черно-зеленых — 2:1.

Автором первого гола стал Нолито, мяч был забит на 43-й минуте. На 72-й минуте счет сравнял Маурисио Перейра, который тремя минутами ранее заменил на поле Шарля Каборе. За 2 минуты до конца основного времени Торнике Окриашвили вывел «быков» вперед, ударом через себя отправив мяч в ворота «Севильи».

На трибунах стадиона «Краснодар» собралась 31 тыс. 346 зрителей.

В 3-м туре Лиги Европы команда Мурада Мусаева 25 октября сыграет в гостях у бельгийского «Стандарда», в этот же день «Севилья» на своем поле примет турецкий «Акхисар».

Как сообщали Юга.ру, в стартовом матче группового этапа евротурнира «быки» одержали победу над «Акхисаром».

ФК «Краснодар» Футбол

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