Бывшего ингушского полицейского, осужденного за пытки и убийство, досрочно выпустили из колонии из-за болезни

В Ингушетии освободили из колонии бывшего полицейского Магомеда Бекова, которого в июле осудили за пытки, вымогательство и убийство

Об этом рассказала сестра погибшего Патимат Юсупова. По ее словам, суд в Кабардино-Балкарии освободил из колонии бывшего начальника ОВД по Сунженскому району, экс-подполковника полиции Магомеда Бекова. Такое решение было принято в связи тяжелой болезнью осужденного.

Как писали Юга.ру, в июле суд вынес приговор шестерым сотрудникам Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии, которых обвиняли в пытках задержанных. Они получили от трех до десяти лет лишения свободы. Магомеда Бекова приговорили к трем годам колонии общего режима.

Ранее экс-полицейский подавал ходатайство об освобождении. Прокурор и начальник больницы при СИЗО поддержали его, сообщил 12 декабря «Интерфакс-Юг» .

Бывшие правоохранители с 2010 по 2016 год совершили более десяти преступлений. Применяя физическое насилие, в том числе с использованием тока, они заставляли задержанных признаваться в хранении оружия, посягательстве на жизнь полицейских, разбое и других преступлениях.

В январе 2016 года Тимура Хамхоева и еще нескольких полицейских обвинили в избиении задержанного до смерти и разбое. В июле того же года полицейские применили физическое насилие к 39-летней местной жительнице Марем Точиевой и ее 50-летнему супругу Магомеду Долиеву. Мужчина умер в помещении Центра «Э». В июне 2017 года задержали и арестовали шестерых сотрудников, которые стали фигурантами дела Долиева.

Никто из обвиняемых не признал вину. По словам родных пострадавших, бывшие сотрудники Центра «Э» держались дерзко и угрожали «разобраться», когда с них снимут обвинения.