Обвиняемые в пытках ингушские силовики получили от трех до десяти лет лишения свободы

Суд в Нальчике вынес приговор шестерым сотрудникам Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии, которых обвиняли в пытках задержанных

Бывший начальник центра Тимур Хамхоев получил семь лет лишения свободы общего режима, его заместитель Сергей Хандогин — три года условно. На три года в колонии общего режима осудили экс-начальника ОВД по Сунженскому району Ингушетии Магомеда Бекова.

Начальник одного из отделов Андрей Безносюк получил шесть лет общего режима, оперативник Иса Апиев — пять с половиной лет, оперативник Алихан Беков — десять лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Сотрудник ФСБ Мустафа Цороев, который также проходил по делу, получил пять лет колонии общего режима. Подсудимых Аспиева и Магомеда Бекова, которые были под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда, передает РИА «Новости».

Ранее Юга.ру рассказывали, что обвиняемые с 2010 по 2016 год совершили более десяти преступлений. Применяя физическое насилие, в том числе с использованием тока, они заставляли задержанных признаваться в хранении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь полицейских, разбое и других преступлениях.

В январе 2016 года Тимура Хамхоева и еще нескольких полицейских обвинили в избиении задержанного до смерти и разбое.

В июле 2016 года полицейские применили физическое насилие к 39-летней местной жительнице Марем Точиевой и ее 50-летнему супругу Магомеду Долиеву. Мужчина умер в помещении Центра «Э». В июне 2017 года задержали и арестовали шестерых сотрудников, которые стали фигурантами дела Долиева.