Житель Дагестана пожаловался в ЕСПЧ на пытки в Центре «Э»

Житель Махачкалы Абуталип Шахруев направил в Страсбургский суд жалобу на силовиков, которые пытали его после задержания, требуя сознаться в связи с боевиками

В жалобе Шахруев сообщил, что его пытали в Центре по противодействию экстремизму МВД по Дагестану. По словам заявителя, в июле 2017 года сотрудники Центра «Э» остановили его автомобиль, сбили его с ног, избили, а потом увезли в здание центра.

«Как утверждает Шахруев, оперативники стали силой выбивать признания в связи с участниками незаконных вооруженных формирований. В ход шло прикрепление к пальцам руки и ног, а также к мочкам уха проводов, через которые пропускался ток, засовывание этих проводов в рот, применение швабры, надевание пакета на голову. Абуталип отмечает, что, когда он терял сознание, правоохранители приводили его в чувства пластиковой бутылкой, заполненной песком», — сообщает правозащитный проект «Зона права».

Отмечается, что под пытками Шахруев сознался в преступлении, на него завели уголовное дело по 208 УК РФ (Участии в незаконных вооруженных формированиях).

У мужчины диагностировали множественные гематомы и ссадины, раны на фалангах пальцев. Он заявил о произошедшем в Следственный комитет, но там отказались возбуждать уголовное дело в отношении полицейских. Также он сообщал о пытках в суде, где рассматривалось его дело. В марте суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

Как сообщали Юга.ру, первое громкое решение о пытках задержанных полицейскими было вынесено в июле. Тогда шестеро сотрудников ингушского Центра «Э», в том числе его бывший начальник Тимур Хамхоев, получили от трех до десяти лет лишения свободы. С 2010 по 2016 год полицейские совершили более десяти преступлений.

В сентябре уголовное дело о пытках током завели на замначальника Центра «Э» по СКФО Рустама Жилетежева. Сейчас он находится в розыске.