В Ингушетии обвиняемые в пытках полицейские не признали вину

Нальчикский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о пытках в полиции

Фигурантами дела выступают экс-сотрудник республиканского управления ФСБ и шестеро полицейских из Республики Ингушетия. Пресс-секретарь суда Виктория Крапива рассказала, что 18 мая зачитали обвинительное заключение длинной в 2,5 тыс. страниц. Никто из подсудимых вину не признал.

Уголовное дело возбудили в январе 2015 года, 8 марта 2018 года оно поступило в суд. В деле участвуют не менее 15 защитников, 8 потерпевших и 130 свидетелей. Адвокаты обвиняемых настаивали на запрете аудио- и видеозаписи, а также рассмотрении дела без участия прессы, так как часть обвиняемых являются действующими сотрудниками полиции. Суд не поддержал ходатайство.

По версии следствия, в 2010-2016 годах сотрудники полиции заставляли задержанных признаваться в хранении оружия, разбойных нападениях, посягательстве на жизнь сотрудников МВД. Во время пыток нарушители использовали в том числе электричество. Один из задержанных умер от удушения, несколько человек получили серьезные повреждения. Также обвиняемые вымогали деньги и отобрали у иностранца автомобиль под угрозой распространения позорящих его сведений.

Один из сотрудников МВД республики, проходя службу в должности милиционера-бойца оперативного взвода батальона специального назначения при МВД по Ингушетии в 2004 году представил подложную академическую справку, сообщает ТАСС.