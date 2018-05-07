В Ингушетии пятерых сотрудников Центра «Э» и еще двух силовиков будут судить за выбивание показаний и смерть одного из задержанных

В Ингушетии завершено расследование уголовного дела в отношении семерых сотрудников правоохранительных органов, в том числе шестерых сотрудников МВД, обвиняемых в пытках, вымогательствах и убийстве

По данным следствия, обвиняемые с 2010 по 2016 год совершили более десяти преступлений. Применяя физическое насилие, в том числе с использованием тока, они заставляли задержанных признаваться в хранении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь полицейских, разбойных нападениях и иных преступлениях. У гражданина Азербайджана полицейские вымогали крупную сумму под угрозой распространения позорящих его сведений.

В 2016 году один из мужчин, ставших жертвами пыток, — Магомед Долиев скончался от удушья в помещении Центра «Э». Как сообщали Юга.ру, полицейские требовали от него и его 39-летней супруги признания в нападении на «Россельхозбанк» в городском поселении Сунжа.

В ходе расследования были допрошены более 300 свидетелей, признаны потерпевшими и допрошены граждане, которым причинен физический, моральный и имущественный вред. С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СКР по Ингушетии.

Под следствие попали пять сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом МВД по РИ, в том числе бывший начальник центра Тимур Хамхоев и его заместитель Сергей Хандогин, а также экс-начальник ОВД по Сунженскому району Ингушетии Магомед Беков.

Обвинения предъявлены по ч. 1 ст. 105 (Убийство), п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 (Ппревышение должностных полномочий с применением насилия с наступлением тяжких последствий), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство), ч. 1 ст. 161 (Грабеж), ч. 2 ст. 325 (Похищение личных важных документов), ч. 3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложных документов).