Командир группы украинских кораблей не признал вину в нарушении границы России

Капитан украинских кораблей Денис Гриценко заявил, что считает себя военнопленным и не признает вину в нарушении границы России

Адвокат командира группы украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе, Николай Полозов заявил, что его подзащитный Гриценко не признает свою вину и не считает себя преступником. По его словам, мужчина осуществлял общее командование кораблями.

Гриценко рассказал адвокату, что пограничники и спецназ не применяли силу во время задержания и этапирования. В Москве к нему также относятся с уважением. При этом командир кораблей отказался от допроса следователя, написав, что считает себя военнопленным, пишет «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, 25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна, которые незаконно пересекли границу России и не останавливались по требованию правоохранительных органов. Российской стороне пришлось применить оружие, пострадали несколько украинских моряков.

После инцидента Россия возбудила уголовное дело за незаконное пересечение границы, а Украина — о развязывании войны. 26 ноября власти Украины ввели в стране военное положение.

В ФСБ России заявили, что корабли координировали сотрудники Службы безопасности Украины, находящиеся на одном из судов. Позже в СБУ подтвердили, что на судах находились сотрудники военной контрразведки.

Суд 27 ноября арестовал 12 моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины на два месяца. Позже под стражу взяли еще троих моряков, которые были ранены во время инцидента.