«Это будет большой и вкусный праздник». В Адыгейске 30 мая впервые пройдет фестиваль кухонь разных народов «Очаг дружбы»
Организаторы готовят насыщенную программу гастрономического праздника в Адыгейске (0+)
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов анонсировал на 30 мая гастрономический фестиваль под «Очаг дружбы». Местом проведения станет обновленная парковая зона в Адыгейске. Организаторы приурочили праздник вкуса и культуры к Году единства народов России.
Все желающие смогут попробовать национальные блюда разных этносов, проживающих на территории республики. На фестивале развернут площадки, представляющие каждый муниципалитет Адыгеи.
В горах Северного Кавказа пройдет фестиваль «Выше звука»:
Особый акцент сделают на главном гастрономическом бренде региона — адыгейском сыре. Ради этого продукта организаторы создадут специальную локацию — целую «сырную деревню», где гости смогут не только продегустировать разные сорта, но и узнать больше о традициях сыроварения.
В настоящий момент оргкомитет прорабатывает программу предстоящего фестиваля. Для маленьких посетителей оборудуют отдельную детскую зону с аниматорами, аттракционами и контактным живым уголком. На главной сцене выступят ведущие артисты и известные творческие коллективы Адыгеи.
Также запланированы розыгрыши призов, конкурсы, тематические фотозоны, мастер-классы, ярмарка и выставка изделий мастеров народных промыслов и ремесел. Еще одной изюминкой «Очага дружбы» станут катания на лошадях знаменитой кабардинской породы.
«В целом видим высокий интерес к гастрономическим праздникам, поэтому приняли решение создать еще одну постоянную площадку — удобную и доступную для жителей соседних районов и гостей из Краснодара. Будем рады видеть всех!» — написал Мурат Кумпилов.
Как писали Юга.ру, музыкальный фестиваль «Лестница в небо» пройдет на событийной площадке Краснодара.