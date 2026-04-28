«Это будет большой и вкусный праздник». В Адыгейске 30 мая впервые пройдет фестиваль кухонь разных народов «Очаг дружбы»

Все желающие смогут попробовать национальные блюда разных этносов, проживающих на территории республики. На фестивале развернут площадки, представляющие каждый муниципалитет Адыгеи.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов анонсировал на 30 мая гастрономический фестиваль под «Очаг дружбы». Местом проведения станет обновленная парковая зона в Адыгейске. Организаторы приурочили праздник вкуса и культуры к Году единства народов России.

Особый акцент сделают на главном гастрономическом бренде региона — адыгейском сыре. Ради этого продукта организаторы создадут специальную локацию — целую «сырную деревню», где гости смогут не только продегустировать разные сорта, но и узнать больше о традициях сыроварения.

В настоящий момент оргкомитет прорабатывает программу предстоящего фестиваля. Для маленьких посетителей оборудуют отдельную детскую зону с аниматорами, аттракционами и контактным живым уголком. На главной сцене выступят ведущие артисты и известные творческие коллективы Адыгеи.

Также запланированы розыгрыши призов, конкурсы, тематические фотозоны, мастер-классы, ярмарка и выставка изделий мастеров народных промыслов и ремесел. Еще одной изюминкой «Очага дружбы» станут катания на лошадях знаменитой кабардинской породы.

«В целом видим высокий интерес к гастрономическим праздникам, поэтому приняли решение создать еще одну постоянную площадку — удобную и доступную для жителей соседних районов и гостей из Краснодара. Будем рады видеть всех!» — написал Мурат Кумпилов.