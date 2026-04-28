«Это будет большой и вкусный праздник». В Адыгейске 30 мая впервые пройдет фестиваль кухонь разных народов «Очаг дружбы»

  © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
Организаторы готовят насыщенную программу гастрономического праздника в Адыгейске (0+)

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов анонсировал на 30 мая гастрономический фестиваль под «Очаг дружбы». Местом проведения станет обновленная парковая зона в Адыгейске. Организаторы приурочили праздник вкуса и культуры к Году единства народов России.

Все желающие смогут попробовать национальные блюда разных этносов, проживающих на территории республики. На фестивале развернут площадки, представляющие каждый муниципалитет Адыгеи.

В горах Северного Кавказа пройдет фестиваль «Выше звука»:

Особый акцент сделают на главном гастрономическом бренде региона — адыгейском сыре. Ради этого продукта организаторы создадут специальную локацию — целую «сырную деревню», где гости смогут не только продегустировать разные сорта, но и узнать больше о традициях сыроварения.

В настоящий момент оргкомитет прорабатывает программу предстоящего фестиваля. Для маленьких посетителей оборудуют отдельную детскую зону с аниматорами, аттракционами и контактным живым уголком. На главной сцене выступят ведущие артисты и известные творческие коллективы Адыгеи.

Также запланированы розыгрыши призов, конкурсы, тематические фотозоны, мастер-классы, ярмарка и выставка изделий мастеров народных промыслов и ремесел. Еще одной изюминкой «Очага дружбы» станут катания на лошадях знаменитой кабардинской породы.

«В целом видим высокий интерес к гастрономическим праздникам, поэтому приняли решение создать еще одну постоянную площадку — удобную и доступную для жителей соседних районов и гостей из Краснодара. Будем рады видеть всех!» — написал Мурат Кумпилов.

Как писали Юга.ру, музыкальный фестиваль «Лестница в небо» пройдет на событийной площадке Краснодара.

В 2026 году летний VK Fest в Сириусе не состоится — его перенесли на следующий год
В Краснодаре на майских выходных изменят маршруты нескольких трамваев. Еще один будет временно отменен
Дышать опасно: жителей Туапсе призывают укрыться в домах из-за пожара
«Это будет большой и вкусный праздник». В Адыгейске 30 мая впервые пройдет фестиваль кухонь разных народов «Очаг дружбы»
В Ростове начали производить мебель из картона. Зачем и в чем ее преимущества?
Полиция Туапсе задержала журналистку, собиравшую репортаж о последствиях пожаров на нефтебазе

«Людей с инвалидностью часто считают неполноценными — и это неправильно»
Вчера, 13:20
«Людей с инвалидностью часто считают неполноценными — и это неправильно»
Монолог переводчика русского жестового языка из Краснодара
Туапсе снова атаковали беспилотники
Сегодня, 07:57
Туапсе снова атаковали беспилотники
На нефтебазе вспыхнул третий пожар за 12 дней
Донской казак-авангардист, фальшивый мусульманин и враг Баха
Вчера, 14:00
Донской казак-авангардист, фальшивый мусульманин и враг Баха
Как жил Арсений Авраамов, желавший сжечь все рояли мира во имя искусства будущего

