В Краснодаре запретят остановку автомобилей в переулке Подгорном

Краснодарский край

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В Краснодаре с 24 декабря изменят схему движения в переулке Подгорном

В переулке на участке от улицы Комсомольской до Советской установят дорожные знаки «Остановка запрещена». Такие меры призваны исключить помехи для водителей и обеспечить безопасность дорожного движения, пояснили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, с 10 декабря в Краснодаре запретят остановку на улице Герцена. С 15 декабря схему движения изменят на улице Северной от Кутузова до Березанской, с 20 декабря — на Дальней от Тургенева до Гаражной, на Буденного от Янковского до Седина, на Сормовской в районе дома № 197 и школы № 84, с 25 декабря — на улицах Красных Партизан и Карла Маркса. С 25 декабря нельзя будет останавливаться в переулке Курганном и на улице Карасунской.

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