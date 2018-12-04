В Краснодаре запретят остановку автомобилей в переулке Подгорном

В Краснодаре с 24 декабря изменят схему движения в переулке Подгорном

Как писали Юга.ру, с 10 декабря в Краснодаре запретят остановку на улице Герцена. С 15 декабря схему движения изменят на улице Северной от Кутузова до Березанской, с 20 декабря — на Дальней от Тургенева до Гаражной, на Буденного от Янковского до Седина, на Сормовской в районе дома № 197 и школы № 84, с 25 декабря — на улицах Красных Партизан и Карла Маркса. С 25 декабря нельзя будет останавливаться в переулке Курганном и на улице Карасунской.