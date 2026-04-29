В Минцифры подтвердили: зарубежный мобильный трафик станет платным в России
Ведомство официально подтвердило разработку механизма дополнительной тарификации — под удар попадут все пользователи зарубежных сервисов и VPN
28 апреля телеграм-канал «Обратная сторона телекома» опубликовал ответ Минцифры на запрос Ассоциации компаний связи (АКС). В запросе организация просила уточнить, планируется ли введение лимитов на международный мобильный трафик и будет ли эта мера распространяться только на мобильные сети или затронет и фиксированный интернет.
Из ответа ведомства следуют несколько ключевых выводов:
- отдельная тарификация международного трафика действительно находится в проработке;
- мера планируется только для мобильных сетей;
- Минцифры ставит знак равенства между использованием VPN и обычным международным трафиком.
О домашнем проводном интернете в письме ничего не сказано. Конкретные лимиты и тарифы пока не утверждены — в документе содержится лишь подтверждение того, что такая модель в принципе обсуждается.
Исполнительный директор АКС Ярослав Дубовиков отметил, что на практике VPN-трафик и обычный международный трафик практически невозможно разделить. Для биллинговых систем операторов он выглядит одинаково. Из-за этого под тарификацию может попасть весь объем данных, проходящих через зарубежные серверы, — независимо от того, пользуется абонент VPN или нет.
Блокируют и закупают:
Напомним, что в конце марта 2026 года глава Минцифры Максут Шадаев поручил операторам связи ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц на мобильных сетях. Стоимость каждого гигабайта сверх лимита могла бы составить около 150 рублей. Введение новых правил первоначально планировалось на 1 мая 2026 года, однако операторы попросили отсрочку: настроить биллинговые системы для 180 миллионов абонентов к этому сроку технически невозможно. По прогнозам экспертов, компромиссным сроком может стать 1 сентября.
Ранее в Госдуме заявляли, что в 2026 году в России не будут блокировать VPN. В январе стало известно, что Роскомнадзор потратит 2,27 млрд рублей на систему фильтрации трафика с использованием искусственного интеллекта для более эффективной блокировки VPN-сервисов.
Как писали Юга.ру, в школе Ростовской области детям прочли лекцию об «опасности VPN».