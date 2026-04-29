В Минцифры подтвердили: зарубежный мобильный трафик станет платным в России

28 апреля телеграм-канал «Обратная сторона телекома» опубликовал ответ Минцифры на запрос Ассоциации компаний связи (АКС). В запросе организация просила уточнить, планируется ли введение лимитов на международный мобильный трафик и будет ли эта мера распространяться только на мобильные сети или затронет и фиксированный интернет.

Из ответа ведомства следуют несколько ключевых выводов:

отдельная тарификация международного трафика действительно находится в проработке;

мера планируется только для мобильных сетей;

Минцифры ставит знак равенства между использованием VPN и обычным международным трафиком.

О домашнем проводном интернете в письме ничего не сказано. Конкретные лимиты и тарифы пока не утверждены — в документе содержится лишь подтверждение того, что такая модель в принципе обсуждается.

Исполнительный директор АКС Ярослав Дубовиков отметил, что на практике VPN-трафик и обычный международный трафик практически невозможно разделить. Для биллинговых систем операторов он выглядит одинаково. Из-за этого под тарификацию может попасть весь объем данных, проходящих через зарубежные серверы, — независимо от того, пользуется абонент VPN или нет.