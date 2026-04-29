В Госдуму внесли законопроект о маркировке и едином реестре домашних животных

Депутаты предложили создать реестр, где будут размещены все сведения о питомцах. Это поможет сократить количество безнадзорных животных

28 апреля Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных, а также создании реестра питомцев. Документ опубликован в электронной базе Думы. Авторы предложили внести поправки в действующие законы «Об ответственном обращении с животными» и «О ветеринарии». По словам депутатов, чипирование и реестр позволят упростить поиск питомца, если он потеряется. Помимо этого, нововведение должно сократить число безнадзорных кошек и собак. Также через реестр можно будет найти владельца животного, если питомец причинит кому-либо ущерб.

Авторы отметили, что в некоторых регионах уже действуют подобные правила, однако необходимо создать единый федеральный реестр. В случае принятия нововведения перечень видов животных, подлежащих маркировке, определит правительство. Отметим, что в сентябре 2025 года кабмин уже поддержал похожий законопроект, который предполагает маркировку и учет животных. Власти заявили, что дальнейшую работу по этим вопросам можно вести в рамках указанного проекта.