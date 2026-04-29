В Краснодаре состоится показ и обсуждение аниме «Патэма наоборот»

В мире, пережившем загадочную катастрофу, все пошло не так. Гравитация перестала быть единой: одних жителей планеты она по-прежнему притягивает к земле, других увлекает в небо.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 2 мая специальный показ аниме «Патэма наоборот» режиссера Ясухиро Есиуры. Ленту покажут за пять дней до всероссийского старта.

Главная героиня Патэма — бесстрашная принцесса народа, обитающего под землей. Однажды с ней происходит необъяснимое: она падает в небо. В последний момент ее успевает подхватить юноша с поверхности Эйджи. В его обществе действует строжайший запрет — никто не имеет права поднимать взгляд к небу.

Аниме покажут в дубляже от студии AniLibria. После просмотра пройдет обсуждение ленты с исследователем анимации и автором телеграм-канала «Аниматик» Владом Балабановым.

Показ состоится 2 мая в 16:00 в кинотеатре «Монитор на Красной площади». Стоимость билета — 600-650 рублей.