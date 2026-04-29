Глава МЧС: все утечки нефти после атаки на Туапсе остановлены

Вечером 28 апреля глава МЧС России Александр Куренков заявил, что все утечки нефти после атаки на Туапсе остановлены. Его слова приводит ТАСС. Руководитель ведомства прибыл в город по поручению президента.

Куренков сообщил, что специалисты затампонировали все возможные места истечения нефти, а дополнительные работы будут вестись в ночном режиме. По его словам, часть нефтепродуктов успела попасть в акваторию вблизи реки Туапсе. Для сбора загрязнений в город направлена сводная группа из 40 водолазов из «Кубань-СПАС» и других подразделений.

Ранее в тот же день начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин сообщил, что на горящем НПЗ произошел выброс нефтепродуктов из резервуара с разливом на дорогу — были повреждены несколько автомобилей. На территории Туапсинского района был введен режим ЧС регионального уровня, а из-за повреждения энергосистемы водопроводной насосной станции часть города осталась без воды.

Губернатор Вениамин Кондратьев, доложивший Куренкову об обстановке, пообещал увеличить группировку спасателей на 300 человек и привлечь силы из шести соседних муниципалитетов.