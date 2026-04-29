Глава МЧС: все утечки нефти после атаки на Туапсе остановлены
Начальник ведомства Александр Куренков лично прибыл на место пожара на НПЗ
Вечером 28 апреля глава МЧС России Александр Куренков заявил, что все утечки нефти после атаки на Туапсе остановлены. Его слова приводит ТАСС. Руководитель ведомства прибыл в город по поручению президента.
Куренков сообщил, что специалисты затампонировали все возможные места истечения нефти, а дополнительные работы будут вестись в ночном режиме. По его словам, часть нефтепродуктов успела попасть в акваторию вблизи реки Туапсе. Для сбора загрязнений в город направлена сводная группа из 40 водолазов из «Кубань-СПАС» и других подразделений.
Ранее в тот же день начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин сообщил, что на горящем НПЗ произошел выброс нефтепродуктов из резервуара с разливом на дорогу — были повреждены несколько автомобилей. На территории Туапсинского района был введен режим ЧС регионального уровня, а из-за повреждения энергосистемы водопроводной насосной станции часть города осталась без воды.
Губернатор Вениамин Кондратьев, доложивший Куренкову об обстановке, пообещал увеличить группировку спасателей на 300 человек и привлечь силы из шести соседних муниципалитетов.
Напомним, что это третья атака на нефтяную инфраструктуру Туапсе за 12 дней. В результате предыдущих атак нефтепродукты попали в реку Туапсе и акваторию Черного моря, а площадь загрязнения акватории составляла 10 тысяч квадратных метров. На побережье начали находить замазученных птиц.
После атак в Туапсе выпал «нефтяной дождь»: маслянистые черные капли покрыли крыши, машины и садовую мебель. Роспотребнадзор зафиксировал в нескольких микрорайонах превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза. Смог от горящей нефтебазы растянулся на 300 км, достигнув Горячего Ключа, Сочи и Ставрополя. ООН указала на риски для прав человека из-за разлива нефти в Туапсе, а эколог Евгений Витишко назвал происходящее крупнейшим экологическим бедствием региона.
Как писали Юга.ру, в Туапсе полиция задержала журналистку, которая готовила репортаж об экологических последствиях пожаров.