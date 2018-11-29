В Сочи из-за циклона прогнозируют подтопления
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 ноября сообщил, что в Сочи возможны подтопления
Глава Кубани рассказал, что в регионе ликвидируют последствия дождей и снегопада. По его словам, сейчас циклон ушел в сторону Сочи. В зоне подтопления могут оказаться Лазаревский и Центральный районы курорта. В связи с этим Кондратьев поручил оперативным службам дежурить круглосуточно.
Губернатор уточнил, что в других районах края обстановку контролируют спасатели, эвакуация не требуется.
В Новороссийске на хуторах Ленинский путь и Семигорье после дождей произошли аварийные отключения света. Сейчас электричество восстанавливают, жителей подключают к резервным источникам питания.
Читайте также:
В селе Архипо-Осиповка 28 ноября подтопило 51 двор, в 10 домов заходила вода. Сейчас там ликвидируют последствия стихии, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В селах Шабановском и Тхамаха Северского района восстанавливают электроснабжение. Возле подтопленного автомобильного моста у станицы Ставропольской работают оперативные службы.
Как писали Юга.ру, в краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение. В Апшеронском и Туапсинском районах, Геленджике, Сочи и Горячем Ключе прогнозируют сильные дожди и подъем уровня воды в реках выше критических отметок. Сейчас на территории всего региона идет мокрый снег.
В селах Архипо-Осиповка под Геленджиком и Шабановском Северского района 28 ноября после дождя подтопило дворы. В Северском районе затопило два автомобильных моста, ведущих к станице и селу. В Туапсинском районе убрали временный мост из-за ухудшения погоды.
Все материалы по теме:
О чем расскажут участники третьего краснодарского Science Slam
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.