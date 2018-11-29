В Сочи из-за циклона прогнозируют подтопления

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 ноября сообщил, что в Сочи возможны подтопления

Глава Кубани рассказал, что в регионе ликвидируют последствия дождей и снегопада. По его словам, сейчас циклон ушел в сторону Сочи. В зоне подтопления могут оказаться Лазаревский и Центральный районы курорта. В связи с этим Кондратьев поручил оперативным службам дежурить круглосуточно.

Губернатор уточнил, что в других районах края обстановку контролируют спасатели, эвакуация не требуется.

В Новороссийске на хуторах Ленинский путь и Семигорье после дождей произошли аварийные отключения света. Сейчас электричество восстанавливают, жителей подключают к резервным источникам питания.