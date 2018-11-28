В Туапсинском районе убрали временный мост из-за ухудшения погоды

В селе Кирпичном Туапсинского района 28 ноября убрали временный мост, который ранее доставили из Тулы

Такие меры приняли в связи с неблагоприятным прогнозом метеорологов. Тяжелый механизированный мост свернули в 12:00. Людей из села Кирпичного будут доставлять с помощью лодочно-веревочной переправы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 5 ноября спасатели установили временную мостовую переправу через реку Туапсе. Это позволило восстановить проезд автомобилей к селу Кирпичному, который был нарушен из-за октябрьских подтоплений. Временный мост доставили из Тулы.

На Кубани до 30 ноября сохранится экстренное предупреждение по непогоде. Ожидаются дожди и мокрый снег, местами налипание снега и гололед. Спасатели работают в режиме повышенной готовности. Действует оперативный штаб.