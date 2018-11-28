В Туапсинском районе убрали временный мост из-за ухудшения погоды
В селе Кирпичном Туапсинского района 28 ноября убрали временный мост, который ранее доставили из Тулы
Такие меры приняли в связи с неблагоприятным прогнозом метеорологов. Тяжелый механизированный мост свернули в 12:00. Людей из села Кирпичного будут доставлять с помощью лодочно-веревочной переправы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 5 ноября спасатели установили временную мостовую переправу через реку Туапсе. Это позволило восстановить проезд автомобилей к селу Кирпичному, который был нарушен из-за октябрьских подтоплений. Временный мост доставили из Тулы.
На Кубани до 30 ноября сохранится экстренное предупреждение по непогоде. Ожидаются дожди и мокрый снег, местами налипание снега и гололед. Спасатели работают в режиме повышенной готовности. Действует оперативный штаб.
В селах Архипо-Осиповка под Геленджиком и Шабановском Северского района 28 ноября после дождя подтопило дворы. В Северском районе из-за подъема воды в реках закрыли два автомобильных моста, ведущих к станице и селу.
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