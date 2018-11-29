В Краснодаре морозы и снег продержатся не менее трех дней

Синоптики сообщили, что в Краснодаре снег продолжит идти до 1 декабря

В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 29 ноября порталу Юга.ру сообщили, что отрицательная температура сохранится до конца суток, а также следующие два дня. По данным синоптиков, ночью 30 ноября температура может опуститься до -10 °С. С 29 ноября по 1 декабря будут идти осадки в виде снега. По прогнозу, 1 декабря возможен дождь.

«Яндекс.Погода» прогнозирует в Краснодаре 29 ноября до -4 °С и снег. Ожидается, что 30 ноября и 1 декабря температура повысится до 1-2 °С. Также в эти два дня будет идти дождь со снегом. А 2 декабря воздух прогреется до 4 °С. Осадков в этот день не прогнозируют.

Как сообщали Юга.ру, на Кубани до 30 ноября сохранится экстренное предупреждение по непогоде. Ожидаются дожди и мокрый снег, местами налипание снега и гололед.

В Краснодаре из-за сильного дождя в ночь с 27 на 28 ноября подтопило несколько улиц. Осадки продлились в течение суток. В результате оказались подтопленными 26 участков проезжей части дорог.