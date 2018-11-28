Сильные дожди, смерчи, подтопления: на Кубани до конца ноября сохранится непогода

Синоптики предупредили жителей Краснодарского края об ухудшении погоды и сильных дождях

Вечером 28 ноября на реках Абинского, Северского, Крымского, Туапсинского районов, а также Геленджика, Горячего Ключа, Новороссийска ожидается подъем уровня воды выше критических отметок.

Со второй половины дня 28 ноября и до второй половины дня 29 ноября в Апшеронском, Туапсинском районах, Геленджике, Сочи и Горячем Ключе прогнозируют сильные дожди и резкий подъем уровня воды в реках выше критических отметок.

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Утром и днем 29 ноября на участке Магри — Веселое в Сочи есть опасность возникновения смерчей над морем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 28 ноября в селах Архипо-Осиповка под Геленджиком и Шабановском Северского района после дождя подтопило дворы. В Краснодаре откачивают воду с нескольких улиц.

В Туапсинском районе убрали временный мост из-за ухудшения погоды.