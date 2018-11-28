Под Геленджиком и в Северском районе после дождя подтопило дворы

Краснодарский край

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В селах Архипо-Осиповка под Геленджиком и Шабановском Северского района 28 ноября после дождя подтопило дворы

По данным на 7:00, в этих населенных пунктах подтопило незначительные участки придворовых территорий. В дома вода не вошла. Сейчас работают комиссии, которые осматривают дворы и дома. На месте находятся оперативные группы спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

До 30 ноября на Кубани действует экстренное предупреждение в связи с возможными сильными дождями, шквалистым ветром и понижением температуры.

Как сообщали Юга.ру, 28 и 29 ноября в крае ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега, гололед.  В Сочи и Краснодаре объявили экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды. 

МЧС Стихийные бедствия Штормовые предупреждения

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