Под Геленджиком и в Северском районе после дождя подтопило дворы

В селах Архипо-Осиповка под Геленджиком и Шабановском Северского района 28 ноября после дождя подтопило дворы

По данным на 7:00, в этих населенных пунктах подтопило незначительные участки придворовых территорий. В дома вода не вошла. Сейчас работают комиссии, которые осматривают дворы и дома. На месте находятся оперативные группы спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

До 30 ноября на Кубани действует экстренное предупреждение в связи с возможными сильными дождями, шквалистым ветром и понижением температуры.