В Северском районе затопило два автомобильных моста, ведущих к станице и селу

Краснодарский край

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В Северском районе 28 ноября после сильных дождей затопило два автомобильных моста

В реке Шебш поднялся уровень воды, и она перелилась через два автомобильных моста на дорогах, ведущих в село Тхамаха и станицу Ставропольскую. Движение транспорта на подтопленных участках временно запретили.

На мосту, ведущем к станице Ставропольской, расчищают затор под мостом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Как писали Юга.ру, в селах Архипо-Осиповка под Геленджиком и Шабановском Северского района 28 ноября после дождя подтопило дворы. В Краснодаре откачивают воду с нескольких улиц.

На Кубани 28 ноября ожидаются дожди и мокрый снег, местами налипание снега и гололед. До 30 ноября в крае действует экстренное предупреждение.

Дороги Северский район Стихийные бедствия Транспорт

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