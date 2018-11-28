В Северском районе затопило два автомобильных моста, ведущих к станице и селу
В Северском районе 28 ноября после сильных дождей затопило два автомобильных моста
В реке Шебш поднялся уровень воды, и она перелилась через два автомобильных моста на дорогах, ведущих в село Тхамаха и станицу Ставропольскую. Движение транспорта на подтопленных участках временно запретили.
На мосту, ведущем к станице Ставропольской, расчищают затор под мостом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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