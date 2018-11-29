Жителей Кубани предупредили о сильном мокром снеге и шквалистом ветре

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 29 ноября сохраняется экстренное предупреждение в связи с сильным снегом и ветром

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк сообщил порталу Юга.ру, что сейчас на территории всего региона проходят обильные осадки в виде мокрого снега. За прошлые сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

Он добавил, что на Кубани сохраняется экстренное предупреждение. До конца суток ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление шквалистого ветра, а также подъем уровня воды в реках.

«ГУ МЧС по краю функционирует в режиме повышенной готовности. Приведена в готовность аэромобильная группировка из 100 человек, 24 машин и 7 лодок. В главном управлении организована работа оперативного штаба по мониторингу складывающейся обстановки», — сказал представитель МЧС.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 28 ноября сообщали, что в Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах возможны подъемы уровней воды в реках. Также проводили плановую проверку сирен. В пресс-службе ведомства пояснили, что звук сирен — предупредительный сигнал об опасности, который означает «Внимание всем».

Как писали Юга.ру, ранее синоптики сообщили, что на Кубани сильные дожди, смерчи, подтопления возможны до конца ноября. В Краснодаре морозы и снег продержатся еще не менее трех дней.

В селах Архипо-Осиповка под Геленджиком и Шабановском Северского района 28 ноября после дождя подтопило дворы. В Туапсинском районе убрали временный мост из-за ухудшения погоды. В Краснодаре в результате сильных осадков 28 ноября оказались подтопленными 26 участков дорог.

МЧС Погода Штормовые предупреждения

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