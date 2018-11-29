Жителей Кубани предупредили о сильном мокром снеге и шквалистом ветре

В Краснодарском крае 29 ноября сохраняется экстренное предупреждение в связи с сильным снегом и ветром

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк сообщил порталу Юга.ру, что сейчас на территории всего региона проходят обильные осадки в виде мокрого снега. За прошлые сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

Он добавил, что на Кубани сохраняется экстренное предупреждение. До конца суток ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление шквалистого ветра, а также подъем уровня воды в реках.

«ГУ МЧС по краю функционирует в режиме повышенной готовности. Приведена в готовность аэромобильная группировка из 100 человек, 24 машин и 7 лодок. В главном управлении организована работа оперативного штаба по мониторингу складывающейся обстановки», — сказал представитель МЧС.