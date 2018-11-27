Кремль анонсировал заявление Путина по инциденту с ВСУ в Керченском проливе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в ближайшее время озвучит свою позицию по инциденту с провокацией в Керченском проливе

«Вы знаете, что с самого начала этих провокационных действий он получал исчерпывающую информацию от наших пограничников и соответствующих ведомств, но когда время придет, президент даст все необходимые разъяснения», — цитирует РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента России.

По словам Пескова, Путин выскажется тогда, когда посчитает нужным.

Как сообщали Юга.ру, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили госграницу и вошли в территориальные воды России. Суда двигались к Керченскому проливу, игнорируя требования пограничников. Российские военные применили оружие, чтобы остановить их. В результате трое украинских моряков получили ранения. Суда задержали и доставили в Керчь.

Он добавил, что сложившаяся ситуация — это серьезный вопрос для Путина.

В России возбудили уголовное дело по факту нарушения государственной границы, а на Украине — о развязывании войны.

В МИД РФ назвали ситуацию в Керченском проливе провокацией Запада и Украины, которая нацелена на ужесточение санкций против России.

В Нью-Йорке 26 ноября состоялось экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное инциденту. Инициаторами собрания выступили и Россия, и Украина.

Верховная рада ввела военное положение на территории Украины.