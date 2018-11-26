Песков: Действия Украины – это опасная провокация, требующая особого внимания

Крым, Вся Россия

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инцидент в Азовском море опасной провокацией

«Вопрос будет рассматриваться в Совбезе по инициативе России. Речь идет об очень опасной провокации, конечно, она требует особого внимания, особого разбирательства», — сказал он.

Песков отметил, что МИД РФ готовит развернутое заявление относительно инцидента в Азовском море, передает «Интерфакс»

Как сообщали Юга.ру, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили границу и вошли в территориальные воды России. Суда двигались к Керченскому проливу и игнорировали требования пограничников. После этого военные применили оружие. В результате пострадали трое украинских военнослужащих.

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