Песков: Действия Украины – это опасная провокация, требующая особого внимания
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инцидент в Азовском море опасной провокацией
«Вопрос будет рассматриваться в Совбезе по инициативе России. Речь идет об очень опасной провокации, конечно, она требует особого внимания, особого разбирательства», — сказал он.
Песков отметил, что МИД РФ готовит развернутое заявление относительно инцидента в Азовском море, передает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили границу и вошли в территориальные воды России. Суда двигались к Керченскому проливу и игнорировали требования пограничников. После этого военные применили оружие. В результате пострадали трое украинских военнослужащих.
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