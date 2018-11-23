В Ростове из-за форс-мажора отменили концерт Скриптонита

Ростовская область

Распечатать

В Ростове отменили выступление рэпера Скриптонита (Адиля Жалелова), которое должно было состояться 22 ноября

Об этом написали в официальной группе исполнителя во «Вконтакте»

Читайте также:

«Часть команды Скриптонита находится в Ростове. Однако в связи с форс-мажорными обстоятельствами, вызванными по вине авиакомпании, оставшиеся музыканты не могут быть в назначенное время в городе», — говорится в сообщении.

Выступление рэпера перенесли на 17 декабря.

Как писали Юга.ру, 21 ноября полиция задержала рэпера Хаски у входа в клуб в Краснодаре, где должен был состояться его концерт. Организаторы сообщили, что площадка обесточена, публика не смогла попасть внутрь. В итоге Хаски вышел на улицу, залез на крышу припаркованной машины, спел одну песню, после чего его забрали полицейские.

Читайте также:

Выяснилось, что прокуратура Краснодарского края предупреждала концертные площадки о нежелательности концерта, так как МВД проверяет тексты рэпера на экстремизм. 

На артиста составили три административных протокола. Хаски обвинили по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация или публичные призывы к массовому пребыванию граждан в общественных местах), ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти), ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (Отказ пройти медицинское освидетельствование).

В итоге рэпера арестовали на 12 суток по делу о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Отбывать наказание он будет в Усть-Лабинске. 

Концерты Музыка Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Житель Крыма насмерть избил сына оконной рамой
Житель Ростовской области украл из грузового поезда 300 кг чугуна
На Кубани машина врезалась в дерево и загорелась
Жителя Адыгеи будут судить за незаконную рубку дуба на 800 тыс. рублей
В Ростове из-за форс-мажора отменили концерт Скриптонита
Житель Челябинской области похитил трехлетнюю дочь и скрывался с ней в Анапе

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале