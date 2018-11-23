В Ростове из-за форс-мажора отменили концерт Скриптонита

В Ростове отменили выступление рэпера Скриптонита (Адиля Жалелова), которое должно было состояться 22 ноября

Об этом написали в официальной группе исполнителя во «Вконтакте» .

«Часть команды Скриптонита находится в Ростове. Однако в связи с форс-мажорными обстоятельствами, вызванными по вине авиакомпании, оставшиеся музыканты не могут быть в назначенное время в городе», — говорится в сообщении.

Как писали Юга.ру, 21 ноября полиция задержала рэпера Хаски у входа в клуб в Краснодаре, где должен был состояться его концерт. Организаторы сообщили, что площадка обесточена, публика не смогла попасть внутрь. В итоге Хаски вышел на улицу, залез на крышу припаркованной машины, спел одну песню, после чего его забрали полицейские.

Выяснилось, что прокуратура Краснодарского края предупреждала концертные площадки о нежелательности концерта, так как МВД проверяет тексты рэпера на экстремизм.

На артиста составили три административных протокола. Хаски обвинили по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация или публичные призывы к массовому пребыванию граждан в общественных местах), ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти), ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (Отказ пройти медицинское освидетельствование).

В итоге рэпера арестовали на 12 суток по делу о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Отбывать наказание он будет в Усть-Лабинске.