В Краснодаре против Хаски возбудили уголовное дело — РБК

Краснодарский край

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После отмены концерта в Краснодаре в отношении Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски, возбудили уголовное дело

По данным РБК, уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). 

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Адвокат исполнителя Алексей Аванесян рассказал РБК, что об уголовном деле ничего не знает. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру отказались комментировать вопрос о возбуждении дела. 

Как писали Юга.ру, 21 ноября в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски. Исполнитель залез на автомобиль, спел одну песню, после чего его задержали сотрудники полиции и увезли в отделение. На следующее утро адвокат артиста рассказал, что на Хаски составили три административных протокола. 

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