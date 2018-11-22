В Краснодаре против Хаски возбудили уголовное дело — РБК
После отмены концерта в Краснодаре в отношении Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски, возбудили уголовное дело
По данным РБК, уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).
Адвокат исполнителя Алексей Аванесян рассказал РБК, что об уголовном деле ничего не знает. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру отказались комментировать вопрос о возбуждении дела.
Как писали Юга.ру, 21 ноября в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски. Исполнитель залез на автомобиль, спел одну песню, после чего его задержали сотрудники полиции и увезли в отделение. На следующее утро адвокат артиста рассказал, что на Хаски составили три административных протокола.
Интервью с куратором Музыкального микрорайона
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.