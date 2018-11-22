В Краснодаре против Хаски возбудили уголовное дело — РБК

После отмены концерта в Краснодаре в отношении Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски, возбудили уголовное дело

По данным РБК, уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).

Адвокат исполнителя Алексей Аванесян рассказал РБК, что об уголовном деле ничего не знает. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру отказались комментировать вопрос о возбуждении дела.