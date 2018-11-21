Хахалева покинула пост главы коллегии Краснодарского краевого суда

Судья Елена Хахалева ушла с должности председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда

Такое решение президиум краевого суда принял 20 ноября на совещании, по итогам которого произошли кадровые перестановки. Так, председателем коллегии по административным делам вместо Хахалевой стал заместитель председателя Краснодарского краевого суда Александр Пятигора. Кроме того, заместитель председателя краевого суда Сергей Свашенко сменил Ирину Корныльеву на посту председателя коллегии по гражданским делам.

В суде кадровые изменения объяснили необходимостью оптимизировать управление, основанное на принятой в судебной системе страны практике, согласно которой председателем коллегии должен быть зампред суда, курирующий соответствующее направление.

В пресс-службе Краснодарского краевого суда подчеркнули, что речь не идет об отставке Елены Хахалевой, она продолжает работу федеральным судьей, сообщает «Интерфакс-Юг» .

Как сообщали Юга.ру, Елена Хахалева привлекла к себе внимание общественности в июле 2017 года после свадьбы ее дочери, на которой выступили звезды шоу-бизнеса. В интернете появились сообщения о том, что свадьба обошлась в 2 млн долларов.

После этого СМИ сообщили о причастности Хахалевой к криминальному миру, а также о том, что ее дипломы о высшем образовании — поддельные.

В сентябре 2017 года Совет судей Краснодарского края заявил, что провел проверку и не нашел связей Хахалевой с криминалитетом, и признал диплом действительным. Однако спустя месяц краевой совет судей организовал новую проверку.