СК РФ завершил расследование убийства многодетной матери в Псебае

Следственный комитет РФ 16 ноября завершил расследование уголовного дела об убийстве жительницы Псебая

Во время расследования сотрудники СК узнали, что в 2018 году 17-летний Максим Бондаренко и 20-летний Савелий Никифоров совершили на территории Краснодарского края грабеж и кражу.

Бондаренко и Никифорову предъявили обвинения по ст. 131 УК РФ (Изнасилование), ст. 132 УК РФ (Насильственные действий сексуального характера), ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 105 УК РФ (Убийство). Кроме того, 17-летнего парня обвиняют по ст. 161 (Грабеж у несовершеннолетнего), его 20-летнего товарища по ст. 158 УК РФ (Кража). Материалы дел направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Обвинения также предъявили Артему Курганову и Роману Красову. По версии следствия, первый парень ограбил несовершеннолетнего вместе с Бондаренко. Второй украл товар из салона красоты вместе с Никифоровым, сообщает пресс-служба СК России.

Семье погибшей женщины министерство труда и социального развития Краснодарского края оказало психологическую и социальную помощь в виде пособий.

Кроме того, из системы образования и органов самоуправления Мостовского района уволили сотрудников, ответственных за организацию профилактической работы с несовершеннолетними.