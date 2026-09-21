АЗС Краснодара 21 сентября: адреса работающих заправок и ситуация с топливом

21 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил , что в городе работают 84 АЗС. Днем ранее их было 80.

Действующие заправки расположены на следующих улицах:

«Роснефть»: трасса Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Лукьяненко, Захарова, Дзержинского, возле станицы Елизаветинской, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской;

«Лукойл»: Тургенева, Проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Восточно-Круликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров, Ставропольская;

«Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе;

«Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар-Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;

Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Уральская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская;

«Татнефть» на Ростовском шоссе;

«СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;

Teboil: Московская, Российская, Красных Партизан, Новороссийская;

«Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе, Восточный обход;

Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;

«КТК»: Александра Покрышкина, Кожевенная;

«Ирбис» на Степана Разина;

PNB: Шевченко, Монтажников;

«ЮНК» на Российской;

«Партнер» на Уральской;

«ОПТИ» на Красных Партизан;

Petrol на 70-летия Октября;

«Юпитер К» на Первомайской.

На части автозаправочных станций по решению владельцев введены ограничения — горючее заливают исключительно в баки. Кроме того, еще 22 АЗС временно не отпускают топливо, а 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.