АЗС Краснодара 21 сентября: адреса работающих заправок и ситуация с топливом

Краснодарский край

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  • © Фото Людмилы Сакс, Юга.ру
    © Фото Людмилы Сакс, Юга.ру

Рассказываем, где заправиться в Краснодаре 21 сентября

21 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 84 АЗС. Днем ранее их было 80. 

В наличии имеется:

  • АИ-92 — на 39 АЗС;
  • АИ-95 — на 36 АЗС;
  • АИ-100 — на 6 АЗС;
  • ДТ — на 80 АЗС;

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Действующие заправки расположены на следующих улицах:

  • «Роснефть»: трасса Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Лукьяненко, Захарова, Дзержинского, возле станицы Елизаветинской, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской;
  • «Лукойл»: Тургенева, Проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Восточно-Круликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров, Ставропольская;
  • «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе;
  • «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар-Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;
  • Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Уральская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская;
  • «Татнефть» на Ростовском шоссе;
  • «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;
  • Teboil: Московская, Российская, Красных Партизан, Новороссийская;
  • «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе, Восточный обход;
  • Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
  • «КТК»: Александра Покрышкина, Кожевенная;
  • «Ирбис» на Степана Разина;
  • PNB: Шевченко, Монтажников;
  • «ЮНК» на Российской;
  • «Партнер» на Уральской;
  • «ОПТИ» на Красных Партизан;
  • Petrol на 70-летия Октября;
  • «Юпитер К» на Первомайской.

На части автозаправочных станций по решению владельцев введены ограничения — горючее заливают исключительно в баки. Кроме того, еще 22 АЗС временно не отпускают топливо, а 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Как писали Юга.ру, 14 сентября под Краснодаром на АЗС загорелась канистра с бензином в багажнике машины.

Автомобили Краснодар Топливо Транспорт

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