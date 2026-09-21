АЗС Краснодара 21 сентября: адреса работающих заправок и ситуация с топливом
Рассказываем, где заправиться в Краснодаре 21 сентября
21 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 84 АЗС. Днем ранее их было 80.
В наличии имеется:
- АИ-92 — на 39 АЗС;
- АИ-95 — на 36 АЗС;
- АИ-100 — на 6 АЗС;
- ДТ — на 80 АЗС;
Действующие заправки расположены на следующих улицах:
- «Роснефть»: трасса Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Лукьяненко, Захарова, Дзержинского, возле станицы Елизаветинской, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской;
- «Лукойл»: Тургенева, Проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Восточно-Круликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров, Ставропольская;
- «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе;
- «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар-Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;
- Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Уральская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская;
- «Татнефть» на Ростовском шоссе;
- «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;
- Teboil: Московская, Российская, Красных Партизан, Новороссийская;
- «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе, Восточный обход;
- Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
- «КТК»: Александра Покрышкина, Кожевенная;
- «Ирбис» на Степана Разина;
- PNB: Шевченко, Монтажников;
- «ЮНК» на Российской;
- «Партнер» на Уральской;
- «ОПТИ» на Красных Партизан;
- Petrol на 70-летия Октября;
- «Юпитер К» на Первомайской.
На части автозаправочных станций по решению владельцев введены ограничения — горючее заливают исключительно в баки. Кроме того, еще 22 АЗС временно не отпускают топливо, а 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.
Как писали Юга.ру, 14 сентября под Краснодаром на АЗС загорелась канистра с бензином в багажнике машины.
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