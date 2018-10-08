На Кубани завершили расследование убийства многодетной матери в Псебае — адвокат

Адвокат сообщил о завершении расследования уголовного дела об изнасиловании и убийстве многодетной матери в поселке Псебай

Об этом рассказал Виталий Зубенко, который по инициативе правозащитной организации «Зона права» защищает интересы родственников погибшей Натальи Дмитриевой. По его словам 20-летнего и 17-летнего фигурантов обвинили в убийстве, совершенном по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ), изнасиловании (ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью (ч. 2 ст. 132 УК РФ). В зависимости от роли им также инкриминируются кража (ст. 158 УК РФ) и грабеж (ст. 161 УК РФ).

По данным адвоката, за месяц до убийства 20-летний молодой человек с сообщником забрался в салон красоты и украл товар на 105 тыс. рублей. Второй подозреваемый, 17-летний подросток, в апреле 2018 года украл у сверстника куртку, но следователь СО ОМВД по Мостовскому району отказал в возбуждении уголовного дела по грабежу в силу малозначительности и потому, что преступление не представляло общественной опасности. В постановлении было сказано, что в отдел по делам несовершеннолетних райотдела полиции направят документы для постановки подростка на профилактический учет, но этого не случилось. По данным правозащитников, СК выделил материалы в отношении следователя в отдельное производство.

Правозащитники утверждают, что директор, заместитель директора по учебно-методической работе и социальный психолог гимназии, где учился 17-летний юноша, были уволены. Начальника отдела ПДН администрации Мостовского района привлекли к дисциплинарной ответственности.